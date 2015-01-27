Горсовет Мариуполя признал "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Также депутаты признали "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, сообщает ZN.UA.

После того, как городской голова Юрий Хотлубей поставил вопрос на голосование, "за" единогласно проголосовали прибывшие на сессию 50 из 76 депутатов.

Ранее Верховная Рада приняла постановление о заявлении, которым Украина признала Россию агрессором. Документ поддержал 271 народный депутат.

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24 января террористы "ДНР" и российские военные обстреляли из "Градов" восточные окраины Мариуполя. Секретарь СНБО Александр Турчинов возложил ответственность за это преступление непосредственно на президента России Владимира Путина.

Генпрокуратура квалифицировала обстрел Мариуполя как теракт. По последним данным, в результате ракетной атаки в Мариуполе погибли 30 мирных граждан, ранены 117 горожан.