Обстрел боевиками Мариуполя признан терактом

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Донецкой области.

"Прокуратурой Донецкой области контролируется ход досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины (Террористический акт)", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, боевики нанесли огневой удар с новоазовского направления, то есть с неподконтрольной украинской власти территории, по жилым кварталам города, зная, что в них не размещены украинские военные.

Читайте такжеМИД: Россия несет полную ответственность за жертвы в Мариуполе"Таким образом, боевики целенаправленно использовали оружие уничтожения против мирного населения города Мариуполя", - подчеркнули в прокуратуре.