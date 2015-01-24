Обстрел боевиками Мариуполя признан терактом
16:59, 24 января 2015Политика
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Сегодняшний обстрел боевиками Мариуполя квалифицирован как теракт.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Донецкой области.
"Прокуратурой Донецкой области контролируется ход досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины (Террористический акт)", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, боевики нанесли огневой удар с новоазовского направления, то есть с неподконтрольной украинской власти территории, по жилым кварталам города, зная, что в них не размещены украинские военные.
Читайте такжеМИД: Россия несет полную ответственность за жертвы в Мариуполе"Таким образом, боевики целенаправленно использовали оружие уничтожения против мирного населения города Мариуполя", - подчеркнули в прокуратуре.
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