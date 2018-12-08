Порошенко рассказал, когда подпишет закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ обусловлено вооруженной агрессией России против Украины.

Президент Петр Порошенко заявил, что подпишет закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» в понедельник, 10 декабря.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

«Конечно, есть определенный символизм в прекращении действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду, он позавчера был проголосован, и в понедельник мною будет подписан», - сказал Порошенко.

По убеждению главы государства, прекращение действия договора о сотрудничестве с РФ является «историческим событием».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенный президентом Украины.

Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, заключенного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что является существенным нарушением этого договора.

Прекращение действия договора освобождает Украину от любых обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.