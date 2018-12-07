Депутат Госдумы, разыскиваемый СБУ, продолжает заниматься бизнесом в Киеве

В частности, в Киеве продолжает работу Общество с ограниченной ответственностью «Росукрконсалтинг».

Депутат Госдумы России Константин Затулин, разыскиваемый СБУ за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведения агрессивной войны, продолжает заниматься бизнесом в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные государственных реестров Украины.

В частности, в Киеве продолжает работу Общество с ограниченной ответственностью «Росукрконсалтинг» (код 35829190) - в собственности предприятия находятся офисные помещения на пятом и шестом этажах в бизнес-центре «Botanic Towers» по адресу: г. Киев, ул. Саксаганского, 119-121, которые находятся в аренде. Ранее по этому адресу работал филиал Институт стран СНГ, который возглавляет Затулин, специализирующийся на дестабилизации ситуации постсоветских стран и созданию пророссийских групп.

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Директором компании «Росукрконсалтинг» является Витрова Марина Александровна.

Согласно уставным документам основная деятельность данной организации является «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

При этом указано, что конечным бенефициаром собственником является - Затулин Константин Федорович, РФ.

В Украине Затулин в розыск объявлен по запросу СБУ, есть разрешение суда на задержание данного российского гражданина. Ему предъявлены обвинения по статье 110, часть 3 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), статья 437, часть 2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).