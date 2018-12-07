В МинВОТ опровергли слова российского омбудсмена о "легких ранениях" пленных моряков

У одного украинского военнопленного ампутировали пальцы на руке.

Тем украинским морякам, у которых были легкие ранения, была оказана медицинская помощь и они со всеми другими военнопленными находятся в "Лефортово".

Об этом в эфире "Прямого" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

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"Знаю, что вчера консулы смогли навестить наших военнопленных моряков. Пока у нас нет достоверной информации от наших коллег, поэтому можем говорить о том, что та информация, что у них легкие ранения, это нельзя не ставить под сомнение. Если говорить о ранении ноги и травматической ампутации пальцев, то это легкими ранениями не назовешь. Поэтому такая классификация от уст уполномоченного (Москальковой - ред.) не увеличивает доверие", - сообщил он.

Куркчи рассказал, что трем военнопленным, у которых были легкие ранения, была оказана медицинская помощь.

"То, что касается конкретных фактов, то, что сначала легкие ранения были у трех наших военнопленных, и у остальных трех, которые находятся в "Матросской Тишине", их легкими назвать нельзя. Те моряки, которые были с легкими ранениями, им была оказана медицинская помощь и они со всеми нашими 22 военнопленными находятся в "Лефортово". Сегодня наши консульские работники, наши коллеги туда поедут. Будем ждать от них информации", - сообщил он.