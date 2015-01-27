Президент Польши перед переговорами с Порошенко встретится еще с Олландом

Об этом сообщили в пресс-службе польского президента. Встреча Бронислава Коморовского с Франсуа Олландом состоится в Кракове в 20.40, а с Петром Порошенко - в 21.30 (по киевскому времени).

Читайте такжеКоморовский: Сейчас принять Украину в НАТО невозможно Анна Годзвон из пресс-службы польского президента сказала, что Бронислав Коморовский сегодня проведет только эти две встречи с представителями глав делегаций, прибывших в Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине освобождения Освенцима.

Как сообщал УНИАН, по данным канцелярии польского президента, в сегодняшних мероприятиях в Освенциме примут участие представители 42 делегаций, среди которых 12 президентов и 5 глав правительств.