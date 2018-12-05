Кремль не видит поводов отпускать захваченных в плен украинских моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление высокопоставленного представителя Госдепа США, который пригрозил Кремлю «последствиями и болью», если российская власть не отпустит пленных украинских моряков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «расследование» в отношении пленных украинских моряков будет продолжено.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказа журналистам, отвечая на вопрос, не проще ли отпустить украинских моряков, поскольку обострение в отношениях между РФ и западными странами из-за нападения на украинские судна может помешать реализации проекта «Северный поток-2».

«Звучащая критика, разные эскапады и так далее - это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом в отношении нарушителей госграницы. Эти процедуры выполняются и будут выполняться», - сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что эта ситуация несет «риски, связанные с политизацией «Северного потока-2» и проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран». Песков заявил, что руководство России видит эти риски видит и отдает себе в этом отчет.

В то же время он не стал комментировать заявление высокопоставленного представителя Госдепа США, который пригрозил Кремлю «последствиями и болью», если российские власти не отпустят пленных украинских моряков, и переадресовал вопрос МИД России.

Песков также не назвал условия, на которых Россия может освободить украинцев.

При этом Песков отметил, что предложения «наверняка будут рассматриваться», но он не может сказать, «будет ли на них дан ответ», поскольку не обладает необходимой информацией.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".