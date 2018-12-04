В России утверждают, что захваченные украинские моряки получают необходимое лечение - Денисова
Российская сторона утверждает, что захваченные вблизи Керченского пролива украинские военные моряки получают необходимое лечение в следственных изоляторах Москвы.
Как сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, она получила информацию об условиях содержания в следственных изоляторах Российской Федерации украинских военнопленных и о состоянии здоровья раненых моряков от уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.
Российский омбудсмен сообщила, что уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева сегодня посетила и пообщалась с ранеными моряками в СИЗО "Матросская тишина".
"По ее словам, они получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлена теплая одежда и обувь", - сообщает Денисова.
Согласно предоставленной информации, двое из раненых, у которых легкие повреждения рук, уже выходят на прогулки. "У одного из них - повреждено сухожилие. Но, по ее словам, это не приведет к осложнениям. У третьего пленного ранения обеих ног. Ему предоставлены средства перемещения - костыли, и его камера оборудована удобствами для перемещения", - отметила Денисова.
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В целом, по словам Потяевой, украинские военные выглядят нормально. "Жалоб на питание от них не поступало. Единственное пожелание - о замене чайника – должно быть сегодня рассмотрено руководством учреждения, где они находятся", - сообщает Денисова.
"Отдельно Москалькова сообщила мне, что уполномоченный по правам человека в городе Москве посетила и наших военнопленных в СИЗО «Лефортово». Ухудшения состояния их здоровья не наблюдалось. Они также снабжены теплыми вещами", - говорится в сообщении.
Также украинский омбудсмен отметила, что "для ребят уже открыты внутритюремные счета, на которые можно будет в дальнейшем перечислять средства".
"Москалькова сообщила, что украинский консул может их посетить. Однако, по информации нашего консула, до сих пор официального разрешения на посещение от российских властей он еще не получил", - подчеркнула Денисова.
"Относительно общения родственников с моряками, то, по словам Москальковой, это возможно только после завершения следственных действий, которые сейчас проводит "следователь из Керчи", - сообщила украинский омбудсмен.
Также она выразила надежду, что российские власти в ближайшее время все же предоставят украинскому консулу разрешение на встречу с украинскими военными моряками.
"Со своей стороны также буду настаивать на предоставлении мне, как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, разрешения на посещение наших военнопленных", - заявила Денисова.
Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".