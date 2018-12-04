В России утверждают, что захваченные украинские моряки получают необходимое лечение - Денисова

Омбудсмен РФ утверждает, что украинский консул может посетить украинских военнопленных, но, как сообщает сам консул, до сих пор официального разрешения на посещение от российских властей он не получил.

Российская сторона утверждает, что захваченные вблизи Керченского пролива украинские военные моряки получают необходимое лечение в следственных изоляторах Москвы.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, она получила информацию об условиях содержания в следственных изоляторах Российской Федерации украинских военнопленных и о состоянии здоровья раненых моряков от уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

Российский омбудсмен сообщила, что уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева сегодня посетила и пообщалась с ранеными моряками в СИЗО "Матросская тишина".

"По ее словам, они получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлена теплая одежда и обувь", - сообщает Денисова.

Согласно предоставленной информации, двое из раненых, у которых легкие повреждения рук, уже выходят на прогулки. "У одного из них - повреждено сухожилие. Но, по ее словам, это не приведет к осложнениям. У третьего пленного ранения обеих ног. Ему предоставлены средства перемещения - костыли, и его камера оборудована удобствами для перемещения", - отметила Денисова.

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В целом, по словам Потяевой, украинские военные выглядят нормально. "Жалоб на питание от них не поступало. Единственное пожелание - о замене чайника – должно быть сегодня рассмотрено руководством учреждения, где они находятся", - сообщает Денисова.

"Отдельно Москалькова сообщила мне, что уполномоченный по правам человека в городе Москве посетила и наших военнопленных в СИЗО «Лефортово». Ухудшения состояния их здоровья не наблюдалось. Они также снабжены теплыми вещами", - говорится в сообщении.

Также украинский омбудсмен отметила, что "для ребят уже открыты внутритюремные счета, на которые можно будет в дальнейшем перечислять средства".

"Москалькова сообщила, что украинский консул может их посетить. Однако, по информации нашего консула, до сих пор официального разрешения на посещение от российских властей он еще не получил", - подчеркнула Денисова.

"Относительно общения родственников с моряками, то, по словам Москальковой, это возможно только после завершения следственных действий, которые сейчас проводит "следователь из Керчи", - сообщила украинский омбудсмен.

Также она выразила надежду, что российские власти в ближайшее время все же предоставят украинскому консулу разрешение на встречу с украинскими военными моряками.

"Со своей стороны также буду настаивать на предоставлении мне, как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, разрешения на посещение наших военнопленных", - заявила Денисова.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".