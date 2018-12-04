Украинцам опасно посещать Беларусь из-за действий российских спецслужб - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил опасность пребывания некоторых категорий граждан Украины на территории Беларуси из-за действий спецслужб Российской Федерации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Альянса и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе.

«Я вижу угрозы для некоторых украинских граждан в посещении Беларуси из-за действий российских спецслужб, не из-за действий непосредственно белорусов, но потому, что российские спецслужбы могут работать на белорусском пространстве», - заявил он.

«У нас было несколько случаев. В частности, один из них - это фактически заложник, который был перевезен с территории Беларуси в РФ - господин Гриб», - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла держат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказала в разрешении украинским врачам посетить и осмотреть Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.