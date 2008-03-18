Томенко не исключает своего участия в выборах мэра Киева

Работа Временной следственной комиссии Верховной Рады по изучению деятельности киевской городской власти не будет заключаться в борьбе против мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО как одного из кандидатов на должность городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель ВСК, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО.

«Мы сделаем все, чтобы следственная комиссия была тем институтом, который представляет всю Верховную Раду», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что ВСК согласно с регламентом ВР может работать на протяжении одного года. «Мы и дальше будем работать и передавать все материалы правоохранительным структурам и перед этим их публично обнародовать», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, это будет способствовать тому, чтобы Генеральная прокуратура и городская прокуратура довели дело до логического конца.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, сегодня необходимо принять решение о едином кандидате от коалиции на должность мэра Киева. «Я буду делать все, чтобы такой единый кандидат был», - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли таким кандидатом стать он сам, Н.ТОМЕНКО сказал, что сейчас он возглавляет ВСК и поэтому ему необходимо будет определяться.

«Если я и дальше буду работать в следственной комиссии, то, очевидно, я не буду кандидатом на должность мэра, поскольку это будет прямой конфликт интересов. Если я буду единным кандидатом на должность мэра, я не буду председателем ВСК», - сказал Н.ТОМЕНКО.