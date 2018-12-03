САУ обратился в АП по организации подписей адвокатов за законопроект №9055

Отмечается, что юридические фирмы обратились к Верховной раде Украины с поддержкой проекта закона №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Совет адвокатов Украины (САУ) обратился к главе Администрации Президента Украины по поводу оказания давления на адвокатов со стороны должностных лиц Администрации. Решение принято на заседании САУ 3 декабря 2018.

Об этом говорится на официальном веб-сайте САУ.

Национальную ассоциацию адвокатов Украины уведомили, что на прошлой неделе заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов организовал сбор подписей в поддержку упомянутого законопроекта среди представителей юридического бизнеса. Для этого якобы была организована встреча в помещении Администрации Президента Украины с некоторыми представителями юридического бизнеса.

Представляется, что подобные действия являются очевидным давлением на независимых адвокатов, работающих в юридических фирмах.

Сегодня же средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу Президента Украины обнародовали идентичное сообщение о том, что юридические фирмы обратились в Верховную Раду Украины с поддержкой проекта закона №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". При этом на официальном сайте Президента Украины такое сообщение отсутствует.

"Учитывая изложенное, просим сообщить, действительно ли такая встреча была организована в помещении Администрации Президента, действительно собирались у представителей юридических фирм подписи в поддержку проекта закона №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и действительно пресс-служба президента Украины распространяла информацию о обращения юридических фирм в Верховную Раду Украины с поддержкой проекта закона №9055", - говорится в запросе САУ.