Рада решила собраться на заседание по Донбассу во вторник

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 27 января.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

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Он, ссылаясь на информацию от руководителя парламента, отметил: «Планируется, что внеочередное заседание состоится во вторник. Будет рассмотрен перечень вопросов, связанных с ситуацией на Донбассе».

При этом Столярчук добавил, что перечень вопросов повестки дня будет известен в понедельник.