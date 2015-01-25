Рада решила собраться на заседание по Донбассу во вторник
19:22, 25 января 2015Политика
4033 0обновлено
Депутаты рассмотрят перечень вопросов, связанных с ситуацией на Донбассе.
Депутаты решили обсудить вопросы по Донбассу во вторник / Фото УНИАН
Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 27 января.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.
Читайте такжеЗавтра ОБСЕ соберется на специальное заседание из-за ухудшения ситуации на востоке Украины
Он, ссылаясь на информацию от руководителя парламента, отметил: «Планируется, что внеочередное заседание состоится во вторник. Будет рассмотрен перечень вопросов, связанных с ситуацией на Донбассе».
При этом Столярчук добавил, что перечень вопросов повестки дня будет известен в понедельник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter