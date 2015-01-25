Штайнмайер призвал РФ "сделать все необходимое", чтобы ситуация на Донбассе не вышла полностью из-под контроля

Немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил сепаратистов на Востоке Украины в подрыве усилий по мирному урегулированию конфликта. Об этом он заявил в субботу, 24 января, находясь с визитом в Алжире, сообщает DW.de со ссылкой на информагентство AFP.

По словам Штайнмайера, после заявлений главаря сепаратистов Александра Захарченко о начале наступления на Мариуполь становится понятно, кто ответственен за субботний обстрел этого города и у кого, "очевидно, есть интерес в том, чтобы помешать нынешним попыткам по деэскалации конфликта.

Сообщения из Мариуполя свидетельствуют, что ситуация является чрезвычайно опасной, сказал Штайнмайер. Впрочем, несмотря на эскалацию насилия, немецкий министр иностранных дел выступает за продолжения посреднических усилий Германии по урегулированию конфликта. "Как и раньше, это кажется мне правильным путем", - сказал Штайнмайер, передает агентство dpa.

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Вспоминая недавние переговоры в так называемом "нормандском формате" в Берлине с министрами иностранных дел Украины, России и Франции, он назвал их такими, что дают надежду для поиска реализации минских договоренностей. Но учитывая ситуацию в зоне конфликта, по словам Штайнмайера, нужно четко видеть, "что этим усилиям вполне очевидно кое-кто препятствует". Глава немецкого внешнеполитического ведомства также обвинил Захарченко и других главарей сепаратистов в "разжигании войны".

Вместе с тем он призвал Россию использовать свои возможности и влияние на сепаратистов, чтобы побудить их к тому, чтобы не взрывались нынешние усилия по деэскалации конфликта. Вместе с Киевом Москва должна "сделать все необходимое для того, чтобы ситуация в Восточной Украине не вышла полностью из-под контроля", - заявил Штайнмайер.