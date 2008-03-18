В НУ-НС подозревают, что Черновецкий вернется через суд

Народный депутат, член фракции НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО считает, что решение о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета может быть отменено в судебном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня перед голосованием в Верховной Раде по соответствующему проекту постановления, объясняя свой отказ принимать в нем участие.

«Неправовое действие, на которое мы пошли, даст основания в судебном порядке отменить наше решение, перетянуть все это в ситуацию судебных разборок и затянуть решение проблемы по Киеву», - сказал А.МАТВИЕНКО.

Депутат отметил, что 6 статья Конституции обязывает парламент действовать в рамках закона, а статьи 78 и 79 закона о местном самоуправлении обязывают принимать подобные решения лишь при наличии судебных постановлений, которые приобрели законную силу.

При этом А.МАТВИЕНКО напомнил, что подобных судебных решений не существует. «На эмоциях принимать решение мы не имеем права», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.

За данное постановление проголосовали 155 народных депутатов из фракции БЮТ, 59 – из фракции НУ-НС, 26 – из фракции КПУ и 6 – из фракции Блока Литвина.

Данное постановление предусматривает назначение внеочередных выборов на последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу документа.