В ЦИК назревает бунт

Пятеро членов Центральной избирательной комиссии – Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Юлия ШВЕЦ, Игорь ЖИДЕНКО, Валерий ШЕЛУДЬКО и Александр ЧУПАХИН – приняли решение сменить председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА в связи с "ненадлежащей организацией работы" и "умышленным блокированием рассмотрения вопросов по императивному мандату".

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» (№ 46 от 18 марта).

В частности, газета сообщает, что вчера эти пятеро членов Центризбиркома зарегистрировали в канцелярии ЦИК обращение к главе комиссии В.ШАПОВАЛУ, и что документ сразу получил гриф "для внутреннего пользования".

"Так продолжаться не может. Мы считаем, что в государственном органе складывается нездоровая ситуация", – прокомментировала изданию факт появления обращения Ю.ШВЕЦ.

Авторы документа указывают "на ненадлежащую организацию работы председателем комиссии В.ШАПОВАЛОМ и умышленное блокирование рассмотрения вопросов по императивному мандату". В связи с этим они намерены вынести на сегодняшнее заседание проект постановления "О смене председателя комиссии", пишет газета.

"В связи с тем, что в истории Центризбиркома такого еще не было, мы готовим проект постановления и будем требовать от председателя комиссии рассмотреть этот вопрос в ходе заседания", - рассказала Ю.ШВЕЦ. Для того, чтобы снять В.ШАПОВАЛА с должности, постановление должны поддержать не менее 8 из 15 членов ЦИК, и если это произойдет, путем тайного голосования должен быть избран новый председатель комиссии.

Ю.ШВЕЦ отметила, что кандидатура нового главы комиссии еще не обсуждалась, но "это точно будет человек, пользующийся авторитетом у членов Центризбиркома".

Ранее В.ШАПОВАЛ призывал всех членов ЦИКа подать в отставку, также мотивируя это "неэффективностью работы комиссии", а 17 марта, по информации издания, глава ЦИК перешел к более конкретным действиям – издал распоряжение о создании комиссии по проверке фактов превышения служебных полномочий и нарушения этики заместителем председателя ЦИКа Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ. В состав комиссии вошли член Центризбиркома Юрий ДОНЧЕНКО и секретарь ЦИКа Татьяна ЛУКАШ, сообщает газета.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции в Кабинете министров 16 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что члены ЦИК от БЮТ 17 марта подготовят проект решения об отставке В.ШАПОВАЛА с должности председателя комиссии.

«Нам не интересно, из какого лагеря чиновники являются защитой для коррупции. Именно поэтому я обращаюсь к членам Центральной избирательной комиссии, которые прошли по квоте нашей политической силы (БЮТ – УНИАН), чтобы они в понедельник утром обеспечили представление проекта решения об увольнении господина ШАПОВАЛА с должности председателя ЦИК, а потом на основе консультаций утвердить нового председателя ЦИК», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, демократическая команда длительное время ожидала, когда председатель ЦИК В.ШАПОВАЛ предпримет действия по созыву заседания ЦИК для рассмотрения вопроса о регистрации 15 новых депутатов от БЮТ в Киевском горсовете.

Она также предложила членам ЦИК от БЮТ не приступать к рассмотрению любого другого вопроса на заседании комиссии до тех пор, пока не будет рассмотрен проект решения об увольнении В.ШАПОВАЛА с должности председателя ЦИК.

Заседания ЦИК с целью принятия решения о регистрации новых депутатов БЮТ в Киевсовете уже несколько раз не проводились из-за отсутствия кворума.