В Кремле отреагировали на отмену встречи Трампа с Путиным

Песков заявил, что Путин готов к новым контактам с Трампом.

В Кремле с сожалением отнеслись к решению американской стороны отменить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Большой двадцатки", однако Путин по-прежнему готов к новым контактам со своим американским коллегой.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона не проводить встречу президентов двух стран в Буэнос-Айресе, передает ТАСС.

"Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айресе", - сказал он.

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Представитель Кремля также подчеркнул, что Путин готов к проведению контактов с Трампом.

По словам Дмитрия Пескова, отмена встречи двух лидеров "означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации с захватом украинских катеров российскими спецслужбами в Керченском проливе.