УКРОП призывает закрыть Генконсульство РФ во Львове

Фракция УКРОПа в Львовском городском совете призывает закрыть в городе Генеральное консульство Российской Федерации.

Соответствующее обращение к министру иностранных дел Украины Павла Климкина во время сессии горсовета зачитал председатель фракции Игорь Телишевский.

По его словам, недавно во Львове зарегистрировали соответствующую электронную петицию относительно закрытия российского Генконсульства в городе.

«Это предложение львовян не может остаться без рассмотрения и должна быть поддержана всеми патриотическими фракциями Львовского городского совета. По примеру таких европейских стран, как Франция, Германия, Польша, Италия, Нидерланды, Дания и других, которые принудительно высылают российских дипломатов, наша страна должна также ответить на системную гибридную войну, которую Российская Федерация ведет против нас», – подчеркнул укроповец.

В то же время Игорь Телишевский акцентировал внимание на том, что после введения военного положения в части укроповцы требуют дальнейшей последовательной государственной политики в отношениях с РФ. В частности, даже после объявления военного положения не арестовано имущество России и другие частные капиталы, не запрещен российский бизнес и инвестирование российского капитала в Украине, не разорваны дипломатические отношения с агрессором.

Кроме того, отметил представитель «Украинского объединения патриотов», не закрыта государственная граница с Российской Федерацией, не запрещена деятельность на территории Украины организаций и учреждений, которые финансируются или каким-либо образом аффилированные с государством-агрессором, не приняты принципиальные решения относительно дальнейшей судьбы российской «пятой колонны» в Украине, в частности относительно кума президента РФ Путина Виктора Медведчука.

«Закрытие оплота «русского мира» в Львове, а именно так нужно называть российское консульство в городе, продемонстрирует агрессору наше отношение к преступлениям, которые продолжаются на территории Украины на протяжении последних пяти лет», – добавил Игорь Телишевский.

УКРОП убежден, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, которые совершают агенты разведки и ФСБ Российской Федерации против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины.