Россия хочет оккупировать Азовское море - Порошенко

Россия стремится создать угрозу промышленным центрам Украины - Бердянску и Мариуполю, заявил Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет оккупировать Азовское море и на это был направлен акт агрессии против украинских кораблей в районе Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время встречи с активом Черниговской области.

Порошенко подчеркнул, что нападение и захват украинских кораблей Россией произошли в нейтральных водах в Черном море.

«Это произошло по приказу из Москвы, санкционировано. Для чего? Чтобы убить наших воинов. Для чего это делается? Первое - это оккупация Азовского моря, не пускать туда украинские корабли: ни военные, ни гражданские», - отметил президент.

По его словам, Россия стремится создать угрозу промышленным центрам Украины - Бердянску и Мариуполю, а также препятствовать экспорту и оставить людей без работы.

«А потом в результате военной операции соединить оккупированный Крым и оккупированный Донбасс», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

Сегодня, 28 ноября, на заседании Кабинета министров уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что семьям взятых в плен Россией украинских моряков необходима помощь для оплаты адвокатов. В ответ премьер-министр Владимир Гройсман дал соответствующее поручение.

Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека относительно необходимости защиты и освобождения моряков.