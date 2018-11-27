Конфликт на Азове: СБУ объявила о подозрении российским пограничникам
СБУ и военная прокуратура объявили о подозрении пограничникам ФСБ России и военнослужащим Вооруженных сил РФ, совершившим нападение на украинских моряков.
Об этом во вторник, 27 ноября, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что 27 ноября следователи СБУ в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины объявили подозрение восьми пограничникам ФСБ и служащим Вооруженных Сил РФ.
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Уголовные преступления квалифицированы по статье о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны), статье о покушении на преступление и статье об умышленном убийстве.
Лысенко перечислил фамилии российских военных, которым объявлено о подозрении:
- контр-адмиралу С. Станкевичу - начальнику пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополя;
- вице-адмиралу Г. Медведеву - заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны;
- капитану 1 ранга Г. Ромашкину - начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г. Севастополь, в состав которого входят ПСКР Изумруд и ПСКР Дон;
- капитану 1 ранга А. Шеину - заместителю начальника управления начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК;
- капитану 2 ранга А. Шатохину - начальнику службы в г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК;
- капитану 2 ранга А. Саляеву - командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР Дон;
- капитану 3 ранга А. Шипицыну - командиру сторожевого корабля Изумруд;
- капитану 3 ранга С. Щербакову - командиру малого противолодочного корабля Суздалец.