Путин выскажется по поводу атаки на украинские корабли, «когда посчитает нужным» - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин даст все необходимые разъяснения, «когда время придет».

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин выскажется об атаке на украинские корабли, «когда посчитает нужным».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Путин до сих пор не высказался, ведь российские силовики не каждый день открывают огонь по иностранным кораблям.

«Президент это сделает, когда посчитает нужным», - сказал Песков.

По его словам, недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы не верным, для президента России - это очень серьезный вопрос.

«Вы знаете, что с самого начала этих провокационных действий он получал исчерпывающую информацию от наших пограничников и соответствующих ведомств, но, когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения. В том числе, у него наверняка будет в Аргентине (на саммите G20 30 ноября-1 декабря – УНИАН) общение со СМИ, поэтому, я думаю, в ближайшие дни, позиция президента будет озвучена им самим», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен. По разным данным, всего в плен были захвачены 23 или 24 украинца.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что пленным украинским морякам сегодня будут выбирать меры пресечения в так называемом «суде» в Симферополе.