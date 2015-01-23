Захарченко угрожает полномасштабной войной - хотят захватить всю Донецкую область
Боевики "ДНР" окончательно отказались от мирных переговоров.
Об этом заявил главарь террористической организации Александр Захарченко, передает российский ресурс РИА Новости.
"Попыток разговаривать о перемирии с нашей стороны предприниматься больше не будет. Мы теперь будем смотреть, как будет реагировать Киев. Киев сейчас не понимает, что мы можем наступать на трех направлениях одновременно", — заявил он.
Читайте такжеЗахарченко заявил о планах боевиков "отодвинуть линию фронта" от ДонецкаЗахарченко добавил, что "не будет больше никаких перемирий, не будет больше никаких ротаций. Будут обмены пленными, потому что наши ребята, которые находятся в плену - их нужно вытягивать".
Также он заявил о планах полностью захватить Донецкую область.
"Мы будем бить до тех пор, пока не выйдем на границу Донецкой области. Если я буду видеть угрозы земли донецкой с любого населенного пункта, эту угрозу я уничтожу и там", - сказал боевик.
Боевики активизировали боевые действия после Рождества. Резко возросло количество обстрелов как армейских позиций, так и населенных пунктов. Только в Донецке погибли уже десятки мирных жителей.
В последние дни члены бандформирований пытаются вести наступательные операции.