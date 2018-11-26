Политдиректора "нормандской четверки" обсудили захват Россией украинских судов - Климкин

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил французским и немецким коллегам за поддержку Украины и жесткую позицию относительно РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в рамках консультаций "нормандской четверки" на уровне политических директоров министерств иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ, которые сегодня состоялись в Берлине, обсуждался захват Россией украинских судов.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

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"В Берлине политдиректора "нормандской четверки" имели широкий спектр тем для обсуждения: вчерашние события в Черном море и миротворцы на Донбассе. Спасибо нашим французским и немецким (коллегам) за поддержку и жесткую позицию. А Россия - традиционно безнадежная, и это уже, похоже, диагноз", - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, в Берлине на 26 ноября были запланированы консультации "нормандской четверки" на уровне политических директоров МИД Украины, Германии, Франции и РФ относительно начала миротворческой миссии на Донбассе.

Также на консультациях «нормандской четверки» должны обсудить агрессию РФ в Керченском проливе и освобождения политзаключенных.

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Напомним, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, "севшего на мель", заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны и по ним было использовано вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили травмы, остальные члены экипажей попали в плен.