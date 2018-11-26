"Народный фронт" не поддержит в полной мере введение военного положения в Украине - СМИ

По их мнению, военное положение должно вводиться на ограниченной территории, на 30 дней и при условии, что выборы президента состоятся 31 марта.

Фракция "Народного фронта" решила не поддерживать законопроект №9338 об утверждении военного положения в полной мере в Украине.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что решение было принято на заседании фракции. Необходимо отметить, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, под руководством депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского, единогласно рекомендовал парламенту поддержать проект закона, которым утверждается указ президента о введении военного положения в Украине.

Читайте такжеРада рассматривает введение военного положения в Украине (онлайн)

На фракции звучали предложения по поводу того, что военное положение должно вводиться на ограниченной территории, на 30 дней и при условии, что выборы президента состоятся 31 марта.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО предлагает для создания условий по противодействию вооруженной агрессии ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно рекомендовал парламенту поддержать проект закона, которым утверждается указ президента о введении военного положения в Украине.