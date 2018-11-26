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"Народный фронт" не поддержит в полной мере введение военного положения в Украине - СМИ

16:53, 26 ноября 2018
Политика
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Решение было принято на заседании фракции / фото УНИАН

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что решение было принято на заседании фракции. Необходимо отметить, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, под руководством депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского, единогласно рекомендовал парламенту поддержать проект закона, которым утверждается указ президента о введении военного положения в Украине.

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На фракции звучали предложения по поводу того, что военное положение должно вводиться на ограниченной территории, на 30 дней и при условии, что выборы президента состоятся 31 марта.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО предлагает для создания условий по противодействию вооруженной агрессии ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно рекомендовал парламенту поддержать проект закона, которым утверждается указ президента о введении военного положения в Украине.

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Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине
Теги: #Народный фронт#военное положение