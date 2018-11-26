В Германии обвинили РФ в необоснованном применении силы
Правительство Германии заявляет, что Россия неоправданно применила силу против украинских судов в районе Керченского пролива.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-секретарем немецкого правительства Штеффеном Зайбертом в понедельник, пишет Европейская правда.
"По мнению федерального правительства, есть серьезные вопросы прежде всего в отношении применения военной силы российскими силами, которое, на основании известных нам фактов, очевидно, не имело обоснования", - заявил Зайберт.
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Правительство Германии, по словам Зайберта, призвало Россию вернуть украинские корабли и освободить захваченных моряков.
Зайберт подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая ее морскими правами в Керченском проливе. "Свободный проход к Азовскому морю должен быть гарантирован", - отметил спикер.
Он подчеркнул, что отношение Берлина к аннексии Крыма, которая произошла в нарушение международного права, известно, в том числе отношение к строительству моста над Керченским проливом.
"Мы считаем, что строительство противоречит международному праву, поскольку Украина не была к нему привлечена", - сказал Зайберт.
Спикер подчеркнул, что Берлин поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и призывает к сдержанности и деэскалации.
Die Bundesregierung ruft nach dem Zwischenfall zwischen der Ukraine und Russland zur Deeskalation auf. Deutschland unterstützt die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Dazu gehören auch die Schifffahrtsrechte in der Meerenge von Kertsch. pic.twitter.com/A79BNB0ZUv— Steffen Seibert (@RegSprecher) November 26, 2018