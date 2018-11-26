В Германии обвинили РФ в необоснованном применении силы

Правительство Германии призвало Россию вернуть украинские корабли и освободить захваченных моряков.

Правительство Германии заявляет, что Россия неоправданно применила силу против украинских судов в районе Керченского пролива.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-секретарем немецкого правительства Штеффеном Зайбертом в понедельник, пишет Европейская правда.

"По мнению федерального правительства, есть серьезные вопросы прежде всего в отношении применения военной силы российскими силами, которое, на основании известных нам фактов, очевидно, не имело обоснования", - заявил Зайберт.

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Правительство Германии, по словам Зайберта, призвало Россию вернуть украинские корабли и освободить захваченных моряков.

Зайберт подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая ее морскими правами в Керченском проливе. "Свободный проход к Азовскому морю должен быть гарантирован", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что отношение Берлина к аннексии Крыма, которая произошла в нарушение международного права, известно, в том числе отношение к строительству моста над Керченским проливом.

"Мы считаем, что строительство противоречит международному праву, поскольку Украина не была к нему привлечена", - сказал Зайберт.

Спикер подчеркнул, что Берлин поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и призывает к сдержанности и деэскалации.