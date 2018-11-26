Ягланд о событиях в Керченском проливе: очень важно избежать любой дальнейшей эскалации в регионе

После нападения России на украинские корабли в Керченском проливе генсек Совета Европы заявил, что договор между Украиной и РФ о совместном использовании Азовского моря должен быть соблюден.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в комментарии относительно ситуации в Керченском проливе заявил, что сейчас очень важно избежать любой дальнейшей эскалации в регионе.

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Комментарий генсека опубликовали на сайте Совета Европы. "Свободный проход через Керченский пролив гарантирован Договором между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан в 2003 году и вступил в силу в 2004 году. Согласно этому соглашению, Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами. Соглашение должно быть соблюдено. Очень важно избежать любой дальнейшей эскалации в регионе", - подчеркнул Ягланд.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью «севшего на мель» танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, на 16.00.