Военное положение несет как риски, так и большие перспективы для Порошенко - политтехнолог

Агитация в условиях военного положения – это единственный формат кампании, который дает Порошенко хорошие шансы на победу.

Политтехнолог рассказал о военном положении как технологии для Порошенко.

Об этом написал политтехнолог Юрий Палийчук в своем Facebook.

Так, он по пунктам расписал, как введение военного положения повлияет на позиции кандидатов в президенты Украины.

"Это мобилизует значительную часть патриотического электората под фигуру президента, как защитника Украины и лидера государства. Он становится единственным кандидатом для тех, кто хочет защищаться. А это избиратели и Гриценко, и Садового, и те, кто не определился, или разочаровался. Но здесь для Порошенко есть серьезный риск. Если с его стороны не будет решительных действий, а лишь перенос выборов – это добьет его рейтинг", - отметил эксперт.

Он утверждает, что военное положение так же мобилизует избирателей Бойко.

"Чем больше стреляют, тем более активными будут те, кто «мы за мир»",- отмечает обозреватель.

"В условиях военного положения все кандидаты, кроме Порошенко, будут выглядеть смешными. Тимошенко придется показать свою стратегию и «военный кабинет». Зеленский и Вакарчук вообще идут гулять. Садовый, Гриценко...ну разве пойдут в военкомат", - пишет Палийчук.

Политтехнолог уверен, что военное положение "убивает активность штабов оппонентов" Порошенко.

"Они могут себе работать, но ивенты, массовые мероприятия, эфиры будут только у одного кандидата",- добавляет он.

Эксперт говорит, что военное положение позволяет "избирательно закрывать рот кому нужно".

"Агитация в условиях военного положения – это единственный формат кампании, который дает Порошенко хорошие шансы на победу", - подытожил Палийчук.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью «севшего на мель» танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий для отпора вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.