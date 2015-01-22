Украине будет сложно добиться экстрадиции Януковича и Ко - Ярема

Об этом генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил сегодня в прямом эфире одной из радиостанций.

“Вы видели как Захарченко (экс-министр МВД Украины - УНИАН) демонстрировал (в Севастополе) свой российский паспорт... Нам, конечно, будет стоить много усилий, чтобы доставить его и других в Украину и привлечь к реальной уголовной ответственности, а не заочной”, - сказал Ярема.

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При этом он отметил: “За какие преступления они будут задержаны за границей - нас меньше всего интересует, главное, чтобы они были возвращены”.