В Конгрессе США призвали Трампа привлечь Путина к ответственности за действия в Азовском море

Там считают, что агрессия Москвы является прямой угрозой интересам национальной безопасности США.

США должны стать бок о бок с Украиной за явное нарушение Россией международного права в Азовском море.

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Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик, передает ЕвроПравда.

"Вопиющее нарушение Россией международного права в Азовском море и ее провокационная атака на суверенитет Украины совершенно неприемлемы. Россия должна немедленно восстановить свободу передвижения через Керченский пролив, чтобы позволить украинским судам свободно использовать украинские порты", - говорится в его заявлении.

Фицпатрик отметил, что агрессия Москвы является прямой угрозой интересам национальной безопасности США.

"Я призываю президента и администрацию привлечь к ответственности Владимира Путина на следующей неделе на саммите G20. Мы должны стать плечом к плечу с украинцами", - добавил конгрессмен.

Стоит отметить, что со стороны американской исполнительной власти - Госдепа, Белого дома или посольства США - официальной реакции на последние действия России в Азовском море до сих пор нет.

Как сообщал УНИАН, Украина призывает Евросоюз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.

25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены шесть украинских военнослужащих.

Во время заседания СНБО начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в целом в украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.