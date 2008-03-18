Депутаты замахнулись на 400 законопроектов

Верховная Рада Украины на протяжении второй сессии планирует рассмотреть свыше 400 законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления «О повестке дня второй сессии Верховной Рады» проголосовали 415 народных депутатов из 449, зарегистрированных в зале.

В частности, парламент на протяжении второй сессии планирует внести изменения в закон о выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и других органов местного самоуправления, внести изменения в законодательство о деятельности политических партий, в новой редакции принять закон о Кабинете министров.

Кроме того, депутаты планируют одобрить Программу деятельности Кабмина, принять закон о Национальной гвардии Украины, внести изменения в закон о прожиточном минимуме.

К рассмотрению также запланированы проект постановления о создании Министерства сельскохозяйственного машиностроения и воссоздании Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, законопроекты о всеукраинском референдуме и ряд других вопросов.