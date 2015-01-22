На должность главы Антикоррупционного бюро претендуют уже 18 кандидатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на очередном заседании комиссии заявил председатель комиссии Рефат Чубаров.

"На сегодняшний день в конкурсную комиссию поступило 18 пакетов от претендентов... Они все находятся в конкурсной комиссии в том оригинальном виде, в котором они поступили... Работа по приему пакетов (документов) продолжается", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 14 октября 2014 года Верховная Рада приняла Закон “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”.

12 января стартовал конкурс по избранию директора Антикоррупционного бюро. Прием заявок от желающих возглавить Антикоррупционное бюро продлится 30 календарных дней.