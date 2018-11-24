Украина для Латвии является примером достижения стратегических целей - Вейонис
Украина для Латвии является примером достижения стратегических целей.
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Об этом президент Латвии Раймондс Вейонис сказал во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.
Глава Латвийской Республики находится в Украине с рабочим визитом и сегодня принял участие в траурных мероприятиях к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.
«Мы понимаем вашу боль. И мы здесь, чтобы быть вместе с друзьями. Мы были и будем адвокатом Украины на международном уровне, и поддерживаем ваше стремление стать частью ЕС и НАТО. Вместе мы будем сильнее и сможем противостоять вызовам современности. Украина служит для нас хорошим примером достижения своей цели», - сказал президент Латвии.
Он отметил, что, несмотря на войну с РФ, Украина имеет много достижений.
«Вы в такой тяжелой ситуации - аннексия Россией Крыма, присутствие российских войск на украинской территории, невыполнение Россией договоренностей (и по достижению мира). И мы видим, насколько храбро вы боретесь с силой, которая кажется больше. Вы показали, как много можно сделать, если целенаправленно работать», - отметил Вейонис.
В свою очередь Гройсман поблагодарил президента Латвии за поддержку и сказал, что Латвия всегда была верным другом Украины и всегда придерживалась политики осуждения аннексии Крыма, нарушения суверенитета и территориальной целостности нашего государства. И здесь особого внимания, отметил Гройсман, заслуживает план президента Вейониса посетить Донбасс и убедиться, что происходит на линии соприкосновения.
Глава правительства также рассказал президенту Латвии об экономических достижениях Украины, ходе реформ и планах на следующий год.
Стороны также отметили позитив в экономическом сотрудничестве двух стран. Так, за 9 месяцев года двусторонняя торговля выросла более чем на 40% - до 331 млн долл., и по итогам года может составить около 0,5 млрд долл.
Растет сотрудничество в логистике - с сентября начато движение «Поезда четырех столиц», который объединяет Киев и Ригу через Минск и Вильнюс.
«Мы рассчитываем на оживление секторального сотрудничества, прежде всего в аграрной и транспортной сфере, и в сфере инноваций», - добавил Гройсман.
*** Латвия является 20-м торговым партнером Украины среди европейских стран и входит в перспективные рынки для экспорта украинской продукции. Сфера интересов Латвии в Украине - проекты энергоэффективности и энергосбережения, сотрудничество в области сельского хозяйства и рыболовства, сотрудничество в промышленной сфере в рамках диалога Украина-ЕС.