Порошенко наградил президента Латвии орденом Ярослава Мудрого (фото)

Церемония вручения государственной награды состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко наградил президента Латвии Раймондса Вейониса орденом Ярослава Мудрого I степени.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония вручения государственной награды состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

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На совместной с президентом Латвийской Республики пресс-конференции Порошенко сообщил, что наградил Вейониса за укрепление дружественных отношений Украины и Латвии.

«Имею большую честь вручить высшую государственную награду Украины - орден Ярослава Мудрого I степени - президенту Латвийской Республики Раймондсу Вейонису за огромный и весомый вклад в развитие и укрепление дружественных отношений Украины и Латвии», - сказал Порошенко.

По его словам, эта награда – символ благодарности украинского народа, признание личного вклада президента Латвии в поддержку Украины.