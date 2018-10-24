Путин ослабил внимание к Украине и определился с новыми жертвами в Европе – российский политик

В России начинаются внутренние очень сложные процессы и Кремль будет отвлечен на их решение, считает политик.

Россия начала активную пропагандистскую кампанию в странах Балтии (Эстония, Латвия и Литва), ослабив внимание к Украине.

Об этом говорится в блоге на сайте «Обозреватель» российского предпринимателя и политика Константина Борового, который отметил, что "при Януковиче Путин пытался добиться полного подчинения Украины", однако теперь "это уже не реализовывается".

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"В России начинаются внутренние очень сложные процессы. В определенном смысле Кремль будет отвлечен на их решение. Скажем так, это положительный момент в ситуации, связанной с Украиной и с сохранением ее независимости. Сейчас очень активизирована пропагандистская кампания в странах Балтии. Это означает, что Украине везет, на нее сейчас обращают чуть меньше внимания в Кремле", - написал он.

При этом, по словам Борового, Кремль однозначно будет делать серьезные усилия для сохранения Украины в зоне своего влияния.

"Оно[влияние] ослаблено и ослаблено самим Кремлем", - подчеркнул политик, добавив, что "опасаться активных действий России необходимо постоянно".