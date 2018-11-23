В Раде появился еще один законопроект о переименовании Днепропетровской области

Депутаты снова предлагают Раде назвать Днепропетровскую область Сичеславской.

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный президентскому законопроект о переименовании Днепропетровской области.

Об этом свидетельствует запись на сайте парламента. Инициаторами проекта №9310-1 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" вступили более ста народных избранников, среди которых представители фракций "Народного фронта", "Батькивщины", Радикальной партии, БПП, "Самопомочи" и группы "Воля народа".

Сейчас текст документа на сайте отсутствует, но один из авторов законодательной инициативы Егор Соболев в комментарии "Украинской правде" сообщил, что депутаты снова предлагают Раде назвать область Сичеславской.

По словам Соболева, он надеется, что на этот раз БПП не даст провалить голосование.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Верховная Рада не включила в повестку дня и направила на вывод Конституционного суда проект закона «О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)» (№ 8329). Этим законопроектом предусматривалось переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

21 ноября президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 9310, предусматривающий переименование Днепропетровской области в Днепровскую. Соответствующий проект закона «О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)» зарегистрирован в парламенте.