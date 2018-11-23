В РФ решили проверить на вменяемость украинского экс-министра Рудьковского - СМИ

Экс-чиновник находится на 30-дневной психиатрической экспертизе в институте Сербского.

Следственный комитет России решил проверить на вменяемость бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которого ранее арестовали в Москве по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Рудьковского направили в институт имени Сербского.

"В суд поступил документ из института Сербского. В нем сказано, что Рудьковский находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе, которая продлится 30 дней", — сказала судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина.

Читайте также"Карательная машина" России обвинила украинцев за протесты у посольства в Киеве в день сбития самолета ВСУ

Сейчас суд рассматривает ходатайство следователя о продлении Рудьковскому срока содержания под стражей. Адвокаты возражали против рассмотрения вопроса без участия своего подзащитного, а также настаивали на удалении из зала суда представителя украинского посольства. Судья отклонила это ходатайство, указав, что дело слушается в открытом режиме.

"Заведомо здорового человека отправили на экспертизу, и теперь заседание пройдет без его участия. Напомню, что решение об аресте также было принято без его участия, заочно", — сказал защитник.

Как сообщал УНИАН, по версии российского следствия, в июне 2014 года Рудьковский бросил камень в посольство РФ в Киеве. Тогда активисты пикетировали посольство Российской Федерации в Киеве в связи со сбитым самолетом Ил-76.

В мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра Украины, а 1 октября 2018 года появилась информация о его задержании.