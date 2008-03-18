Ради Черновецкого Тимошенко пожертвует полномочиями

Фракция БЮТ в полном составе проголосует за изменения к закону о Кабинете Министров, несмотря на то, что он ограничивает полномочия правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что рассмотрение изменений к закону о Кабмине было жестким условием со стороны другой части коалиции для того, чтобы в повестку дня заседания Верховной Рады был включен вопрос о проведении досрочных выборов в Киеве. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ принял эти условия, несмотря на то, что изменения ограничивают полномочия правительства.

«Никакие полномочия не стоят того, чтобы оставить коррупцию в Киеве», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она заверила, что БЮТ «в полном составе проголосует за закон о Кабмине».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня одним из первых вопросов планирует рассмотреть два проекта законов о Кабинете Министров.

После этого депутаты планируют заслушать информацию временных следственных комиссий ВР о деятельности должностных лиц Киева и Харькова.

В повестку дня также включены проекты постановлений о назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя.