Медведчук злоупотребляет правом на прямые перелеты в РФ, перевозя приближенных бизнесменов - СМИ

По данным журналистов, с начала года Виктор Медведчук летал в Россию 21 раз.

Виктор Медведчук, лидер пророссийской организации «Украинский выбор - право народа», регулярно злоупотребляет своим статусом уполномоченного Украиной на переговоры с Россией по освобождению пленных.

А именно - использует свое исключительное право на прямое авиасообщение с Россией не только в государственных целях, но и собственных политических и бизнесовых, говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях», пишет Радио Свобода.

По данным журналистов, с начала года Медведчук летал в Россию 21 раз.

Анализ списков пассажиров частного самолета кума Путина показал, что чаще всех совместно с ним напрямую в Россию летает его давний политический соратник, народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак, который не имеет отношения к процессу переговоров по освобождению пленников Кремля.

В 2018 году Козак 8 раз летал вместе с Медведчуком в Российскую Федерацию, из которых 7 раз в Москву и один – в Анапу.

Также, согласно данным источников журналистов, в течение 2018 года Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко и Натальей Лавренюк летели одним самолетом напрямую из Киева в Анапу.

Журналист Максим Савчук установил, что Лавренюк есть среди акционеров компании «НЗНП ТРЕЙД», которая через ряд кипрских фирм принадлежит жене Медведчука – Оксане Марченко. Эта фирма недавно получила право на добычу нефти на одном из трех крупнейших месторождений на территории России.

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Запрос журналистов с просьбой прокомментировать новые факты злоупотребления правом прямых перелетов в Россию в целях освобождения заложников Виктор Медведчук оставил без ответа.

Впервые «Схемы» рассказали о злоупотреблении Виктором Медведчуком правом на прямые перелеты в Россию в 2016 году. Тогда они зафиксировали совместный перелет Медведчука, Козака и израильского бизнесмена Нисана Моисеева. Все трое возвращались напрямую из Москвы одним самолетом. Компании Моисеева, как показало расследование журналистов, получили практически монопольное право и возможность завозить в Украину сначала российский сжиженный газ, а впоследствии и российское дизельное топливо.