Нефтегазовый бизнес РФ в Украине под прикрытием: журналисты указали на роль Медведчука (фото, видео)

После аннексии Россией Крыма и разжигания ею военного конфликта на Донбассе российские компании вынуждены продавать свои активы в Украине из-за роста антироссийских настроений. Так сделала, в частности, российская госкомпания "Роснефть", продав их малоизвестном израильскому бизнесмену Нисану Моисееву. Журналистам программы "Схемы" удалось зафиксировать наглядное подтверждение связи между Моисеевым и кумом Путина Виктором Медведчуком.

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"С господином Медведчуком я знаком давно, как и с многими другими украинскими, российскими, европейскими, израильскими, американскими публичными людьми и бизнесменами. Нас связывают дружеские отношения, а не деловые. Никакого отношения господин Медведчук до сих компаний не имеет, они принадлежат мне, я – их единственный владелец", – заявил Нисан Моисеев в письменном ответе на запрос журналистов.

Виктор Медведчук не ответил на запрос журналистов по сути, прибегнув к оскорблениям в адрес Радио Свобода. Но ранее в пресс-службе общественного движения "Украинский выбор", лидером которого является он, сообщали, что ни Виктор Медведчук, ни его структуры никакого отношения к сделке купли-продажи активов "Роснефти" не имеют.

Журналисты обратили внимание на интересный факт: несмотря на запрет прямого авиасообщения между Украиной и Россией, один борт имеет разрешение летать – тот, которым пользуется Медведчук. Они заметили, что из аэропорта "Внуково" (Москва) в аэропорт "Киев" прилетел частный самолет "Фалькон 900", на его борту, среди прочих, был Ниссан Моисеев, который обменялся на прощание дружеским поцелуем с Медведчуком.

"Эта встреча совпала по времени с "зачисткой" рынка импорта сжиженного газа Украины под нового игрока, которым стал тот самый Ниссан Моисеев. В конце 2016 года в традиционных импортеров сжиженного газа начались проблемы: действиями СБУ, Минэкономразвития и таможни был остановлен его импорт, и почти одновременно появились фирмы, которые начали импортировать большие объемы сжиженного газа из России. При этом эксперты с удивлением отмечают, как действия украинской СБУ были синхронизированы с действиями российских контролирующих органов", - говорится в расследовании.

Расследования "Схем" выявило: тогда рынок зачистили под четыре фирмы, одна из которых – "Глуско Украина" Нисана Моисеева, а остальные три – связаны с ней через менеджеров. Все они начали бесперебойно в больших объемах ввозить в Украину из России газ "Роснефти", тогда как другим импортерам СБУ показала красный свет.

"И здесь возможная роль Виктора Медведчука приобретает все более четкие очертания", - отметили журналисты.