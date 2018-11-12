Экс-помощника нардепа Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу Гандзюк

Павловського заарештували на час проведення розслідування кримінального провадження з можливістю продовження запобіжного заходу. Він підозрюється в організації вбивства активістки.

Экс-помощник народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Николая Паламарчука Игорь Павловский взят под стражу без альтернативы внесения залога по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Да, действительно его арестовали, я это подтверждаю», - заявила она.

По словам пресс-секретаря СБУ, Павловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter также подтвердила арест Павловского: «В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловский».

Она отметила, ГПУ и СБУ продолжают работу над раскрытием этого преступления.

Как сообщал УНИАН, следующее заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений о нападении на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов состоится 15 ноября.

Пізніше в коментарі УНІАН Сарган додала, що Павловського заарештували на час проведення розслідування кримінального провадження з можливістю продовження запобіжного заходу. За її словами, Павловський підозрюється в організації вбивства активістки.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

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В пределах полномочий полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

4 ноября Гандзюк умерла.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Оконченное убийство».

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.

Ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.