Порошенко: Кремль начал агрессию против Украины после провозглашения внеблоковости

Президент убежден, что если бы Украина была членом НАТО, то Россия не осмелилась бы аннексировать Крым и «ворваться» на Донбасс.

Президент Петр Порошенко заявил, что Кремль в конце "нулевых" лет провел спецоперацию по срыву вступления Украины в НАТО и свою агрессию против Киева начал после провозглашения внеблоковости Украины времен президентства Виктора Януковича.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на заседании Верховной Рады во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

По словам президента, постколониальное общество долгое время оставалось в плену имперских стереотипов и иллюзий, которые десятилетиями нивелировались в Украине кремлевской пропагандой. «В том числе и мифов о якобы братской России и якобы агрессивном блоке НАТО», - заявил Порошенко.

По его убеждению, некоторые политики противодействовали открыто. «Они месяцами блокировали работу Верховной Рады; сеяли дезинформацию в средствах массовой информации; «Сопротивление» НАТО провозгласили краеугольным камнем своей политики», - сказал президент, добавив, что они действовали в интересах России как классическая «пятая колонна». При этом, отметил Порошенко, другие политики втихаря вставляли палки в колеса, посылали на Запад сигналы, "не время еще для предоставления ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО - УНИАН)».

Порошенко подчеркнул, что тогдашняя власть не говорила о своей позиции относительно НАТО в один голос, и поэтому «мы потеряли шанс обезопасить себя от российской агрессии».

Также Порошенко процитировал на языке оригинала слова тогдашнего президента России на расширенной коллегии ФСБ от 29 января 2009 года: «В ряде соседних государств… не прекращались попытки расширения НАТО, в том числе и за счет так называемого ускоренного вступления в альянс Грузии и Украины. Все это, разумеется, потребовало четкой и слаженной работы всех специальных силовых структур, правоохранительных органов и весьма высокого уровня координации их деятельности. Должен сразу сказать, что Федеральная служба безопасности в целом успешно выполнила поставленные перед ней задачи».

По словам главы украинского государства, к россиянам нет никаких вопросов. «Но как себя сегодня чувствуют те украинские политики, которые в конце нулевых вольно или невольно приняли участие в названной спецоперации? Которые торпедировали вступление Украины в НАТО и оставили страну беззащитной перед российским вторжением», - сказал президент.

Порошенко выразил убеждение, что «будь мы членом Альянса, Россия не решилась бы аннексировать Крым и вторгнуться на Донбасс». «И замечу, наконец, что агрессию против Украины Кремль развязал тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость», - резюмировал президент.