Конституционный суд одобрил курс Украины в ЕС и НАТО

КСУ признал законопроект соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Обнародовано положительное заключение Конституционного суда Украины относительно стратегического курса на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении, сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал заключение по делу относительно конституционного обращения Верховной Рады о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Этим заключением КСУ признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

Верховная Рада, согласно постановлению «О включении в повестку дня девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) и его направлению в Конституционный суд Украины» от 20 сентября 2018 года № 2555-VIII, обратилась в КСУ с ходатайством дать заключение о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Законопроектом предлагается внести в Конституцию Украины следующие изменения:

- абзац 5 Преамбулы после слов «гражданского согласия на земле Украины» дополнить словами «и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины»;

- пункт 5 части 1 статьи 85 изложить в следующей редакции: «определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора»;

- статью 102 дополнить частью 3 следующего содержания: «президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора»;

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- статью 116 дополнить пунктом 11 следующего содержания: «обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора»;

- пункт 14 раздела XV «Переходные положения» изъять.

Конституционный суд, исследовав предложенные законопроектом изменения, пришел к заключению, что указанные изменения соответствуют требованиям части 1 статьи 157 Конституции Украины, поскольку не предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина и не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

КСУ констатирует, что на момент предоставления им заключения решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией Украины, не принято, поэтому правовых оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию Украины, нет, а значит законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины.

Согласно статье 158 Основного закона законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой Украины, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду Украины не ранее, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту (часть 1); Верховная Рада Украины в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции Украины (часть 2).

В заключении говорится, что Верховная Рада Украины восьмого созыва в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла соответствующих положений Преамбулы, статей 85, 102, 116, пункта 14 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины.

Таким образом, законопроект отвечает требованиям статьи 158 Основного закона.

Учитывая указанное, Конституционный суд Украины пришел к заключению, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.