Рада приняла в первом чтении закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО

Сегодня Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037).

За решение проголосовали 311 депутатов.

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20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037).

Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту.

Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия одобрил этот законопроект.