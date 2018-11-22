Рада приняла в первом чтении закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО
Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037).
За решение проголосовали 311 депутатов.
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20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037).
Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту.
Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия одобрил этот законопроект.