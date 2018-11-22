У нардепа Шуфрича родился пятый ребенок
15:09, 22 ноября 2018Политика
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Теперь Шуфрич - отец пятерых детей от трех разных женщин.
Шуфрич снова стал отцом / фото УНИАН
Бывшему регионалу, депутату Нестору Шуфричу его третья жена Екатерина родила еще одного ребенка.
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Девочку назвали Анной, она родилась 22-го ноября. Об этом сообщает пресс-служба нардепа в Facebook.
В декабре 2016-го года Шуфрич с молодой женой стали родителями девочки, которую назвали Марией. Тогда же депутат внес в свою декларацию еще и сына Ивана, напоминает TabloID.
Также у Нестора Ивановича есть двое взрослых сыновей от двух предыдущих браков. То есть теперь он отец пятерых детей от трех разных женщин.
Ранее дочь экс-главы Харьковской обладминистрации, нардепа Михаила Добкина Алла родила первенца.
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