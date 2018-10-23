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У нардепа Добкина родился первый внук (фото)

11:42, 23 октября 2018
Общество
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Дочь Добкина родила мальчика / фото instagram.com/alladobkina007

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Фото Добкина выставила на своей странице в Іnstagram. Роды, как пишет ТаблоІD, прошли в Вене.

Парня назвали Марк. Об этом новоиспеченная мама сама сообщила в сети. Малыш родился в 15:55 22 октября, его вес 2 900 граммов, а рост - 47 см.

Ранее дочь экс-"регионала" Михаила Добкина Алла отправилась на отдых в Трускавец и хвасталась фотографиями из отеля.

🐣 @ne_otsuda_ 🖤

Сообщение, распространенный Алла Михайловна (@alladobkina007)

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Теги: #фото#Михаил Добкин в Раде