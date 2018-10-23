У нардепа Добкина родился первый внук (фото)
11:42, 23 октября 2018Общество
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Депутат и экс-глава Харьковской обладминистрации Добкин впервые стал дедушкой.
Дочь Добкина родила мальчика / фото instagram.com/alladobkina007
Дочь экс-главы Харьковской обладминистрации, нардепа Михаила Добкина Алла родила первенца.
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Фото Добкина выставила на своей странице в Іnstagram. Роды, как пишет ТаблоІD, прошли в Вене.
Парня назвали Марк. Об этом новоиспеченная мама сама сообщила в сети. Малыш родился в 15:55 22 октября, его вес 2 900 граммов, а рост - 47 см.
Ранее дочь экс-"регионала" Михаила Добкина Алла отправилась на отдых в Трускавец и хвасталась фотографиями из отеля.
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