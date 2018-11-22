Названа дата консультаций политических директоров "нормандской четверки" по миротворческой миссии на Донбассе

Украинская сторона отстаивает позицию развертывания миротворческой миссии на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

В Берлине 26 ноября состоятся консультации "нормандской четверки" на уровне политических директоров министерств иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ относительно начала миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"26 ноября в Берлине состоится очередной раунд консультаций "нормандской четверки" на уровне политических директоров. Украину на консультациях будет представлять политический директор МИД Алексей Макеев", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Во исполнение поручения министров иностранных дел четырех стран "нормандского формата" по результатам министерского заседании 11 июня участники консультаций сосредоточатся на дальнейшем обсуждении вопроса о начале операции по поддержанию мира на Донбассе, говорится в сообщении.

"Руководствуясь интересами восстановления мира на Донбассе и обеспечения безопасности гражданского населения, Украина вместе с партнерами исходит из необходимости развертывания полномасштабной миссии на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - отметили в МИД.

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Как сообщал УНИАН, 11 июня в Берлине состоялась встреча глав МИД стран "нормандской четверки". По ее итогам министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что были обсуждены перспективы проведения встречи лидеров четырех государств в ближайшее время. По его словам, участники встречи обсудили вопросы размещения миротворцев на Донбассе и поднимали вопрос о политических заключенных в РФ.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что на встрече произошел спор относительно последовательности шагов выполнения Минских соглашений.

26 июля в Берлине состоялась встреча политических директоров МИД стран "нормандской четверки", которые договорились о продолжении работы над определением базовых принципов миротворческой операции ООН на Донбассе.

15 ноября представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук сообщил, что Украина, США, РФ и другие международные партнеры уже на 30% пришли к консенсусу относительно разработки единых параметров для будущей миротворческой миссии на Донбассе, решение о развертывании которой должен принять Совет безопасности ООН.

26 сентября Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе. По его словам, страны вынесут на рассмотрение Совбеза эту резолюцию. "Когда мы это будем делать? Это будет именно резолюция от всех нас. Для этого нужно дальше давить на Россию, так как сейчас она пытается отбиваться руками и ногами от любой настоящей миротворческой операции", - отметил Климкин.