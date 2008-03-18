Генсек НАТО признает, что консенсуса относительно Украины в Альянсе нет

За две недели до бухарестского саммита НАТО в Альянсе не стихают дебаты о том, стоит ли приглашать в свои ряды балканские государства – Албанию, Хорватию и Македонию. На Западе не могут определиться и относительно уровня сотрудничества с Украиной и Грузией. В Брюсселе генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схеффер заявил, что сегодня не может прогнозировать, чем закончатся дискуссии о том, стоит ли привлекать Украину и Грузию к Плану действий относительно членства в Альянсе. По словам Яаапа де Хооп Схеффра, здесь НАТО будет руководствоваться двумя принципами. Во-первых, двери Альянса открыты. Во-вторых, на окончательное решение не может повлиять ни одно государство за пределами блока. Здесь руководитель НАТО имел в виду Россию, которая решительно выступает против расширения Альянса.

Де Хооп Схеффер высоко оценил то, что Украина и Грузия «далеко продвинулись на пути к демократии». Однако генсек НАТО дал понять, что политическая ситуация в обеих странах могла бы быть лучше. В частности, в Тбилиси осенью прошлого года обострился конфликт между властью и оппозицией. Тогда НАТО возмутило то, что президент Саакашвили ограничил вещание масс-медиа и ввел чрезвычайное положение. Это привело к охлаждению отношений с Тбилиси. «Надеюсь, что конфликт на данный момент уже исчерпан. Думаю, что курс открытых дверей НАТО должен быть подтвержден в Бухаресте. Что это значит в политическом измерении – ПДЧ, или нет, пока еще рано говорить», – заявил генсек НАТО.

Так же нет ответа относительно Украины. За присоединение Украины к ПДЧ выступают прежде всего американцы, чехи и поляки, а немцы и французы настроены против.

Относительно военного сотрудничества, то Альянс только приветствует расширение контактов, и здесь Де Хооп Схеффер выделил Украину: «Очень важно, что Украина принимает участие во всех, я это отмечаю, во всех операциях НАТО. Ни один другой партнер НАТО не принимает такого участия. Поэтому это стоит отметить».

Кроме этого, генсек НАТО сказал журналистам, что не видит никаких негативных последствий от расширения организации, которое, по его мнению, способствовало стабильности в Европе.

Радио "Свобода"