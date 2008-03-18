Генсек НАТО признает, что консенсуса относительно Украины в Альянсе нет
Схеффер не видит негативных последствий
|Яаап де Хооп Схеффер
Де Хооп Схеффер высоко оценил то, что Украина и Грузия «далеко продвинулись на пути к демократии». Однако генсек НАТО дал понять, что политическая ситуация в обеих странах могла бы быть лучше. В частности, в Тбилиси осенью прошлого года обострился конфликт между властью и оппозицией. Тогда НАТО возмутило то, что президент Саакашвили ограничил вещание масс-медиа и ввел чрезвычайное положение. Это привело к охлаждению отношений с Тбилиси. «Надеюсь, что конфликт на данный момент уже исчерпан. Думаю, что курс открытых дверей НАТО должен быть подтвержден в Бухаресте. Что это значит в политическом измерении – ПДЧ, или нет, пока еще рано говорить», – заявил генсек НАТО.
Так же нет ответа относительно Украины. За присоединение Украины к ПДЧ выступают прежде всего американцы, чехи и поляки, а немцы и французы настроены против.
Относительно военного сотрудничества, то Альянс только приветствует расширение контактов, и здесь Де Хооп Схеффер выделил Украину: «Очень важно, что Украина принимает участие во всех, я это отмечаю, во всех операциях НАТО. Ни один другой партнер НАТО не принимает такого участия. Поэтому это стоит отметить».
Кроме этого, генсек НАТО сказал журналистам, что не видит никаких негативных последствий от расширения организации, которое, по его мнению, способствовало стабильности в Европе.