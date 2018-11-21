В МИД призвали ЕС усилить сотрудничество в рамках "Восточного партнерства"

Украина обеспокоена строительством газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают Европейский Союз усилить сотрудничество в рамках инициативы «Восточное партнерство» с целью создания безопасной среды для проведения выборов, которые состоятся в 2019 году.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, 20 ноября заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль встретилась с послами государств-членов ЕС, которые занимаются вопросами «Восточного партнерства».

Зеркаль отметила важность развития формата углубленного сотрудничества между ЕС и странами-партнерами, которые заключили соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По мнению украинской стороны, дальнейшее развитие интеграционных процессов должно быть направлено на участие Украины в общем рынке ЕС, особенно в области цифровых коммуникаций и энергетики, а также на работу по устранению нетарифных ограничений в торговле.

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Зеркаль высказала беспокойство строительством «Северного потока-2» в Балтийском море, в частности тем, что это не «бизнес-проект», а «инструмент политического шантажа Российской Федерации».

Она заявила о необходимости интенсификации сотрудничества в рамках «Восточного партнерства», направленного на противодействие гибридным угрозам, с целью создания безопасной среды для предстоящих выборов.

Кроме того, одним из приоритетов Украины в рамках «Восточного партнерства» является поддержка молодежи. В этом контексте и в связи с приближением 10-й годовщины основания инициативы ЕС «Восточное партнерство», актуальным является учреждение различных совместных культурных мероприятий с участием молодежи.

Зеркаль подчеркнула необходимость определения перспективы углубления экономической интеграции для трех ассоциированных партнеров - Украины, Грузии и Молдовы - после 2020 года.

Послы стран Евросоюза, в свою очередь, еще раз подтвердили лидирующую роль Украины в «Восточном партнерстве», отметили прогресс Украины в осуществлении реформ и эффективное введение безвизового режима, а также подтвердили, что контакты между людьми, в том числе через образование, культурные и научные обмены и мобильность, сближают общества.