Эксперты спрогнозировали вероятность повторения Майдана в ближайшие годы - опрос

Около трети опрошенных экспертов считают такое развитие событий возможны, или даже уверены в его реализации.

Большинство экспертов считают повторение Майдана в ближайшие годы невозможным или маловероятным.

Об этом говорится в результатах опроса 80 украинских экспертов относительно оценки событий на Майдане, их последствий и уроков на будущее, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива 12-18 ноября.

По данным опроса, 53 опрошенных эксперты назвали повторение Майдана в ближайший год-два невозможным или маловероятным. Как отмечается в пресс-релизе фонда, такое мнение преобладает уже второй год подряд. Впрочем, около трети опрошенных считают такое развитие событий возможным, или даже уверены в его реализации.

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Также эксперты назвали возможные причины массовых акций протеста. В частности, 12 экспертов считают, что основанием для возникновения Майдана может стать предательство национальных интересов, компромиссы с Россией; 11 экспертов - катастрофическое падение уровня жизни населения (обнищание), экономический кризис; массовые нарушения прав граждан, расправы над представителями гражданского общества или оппозиционными политиками, неудовлетворенная потребность общества в справедливости - 9 экспертов; внешнее воздействие, вмешательство России (8), коррумпированность власти и отсутствие заметных результатов борьбы с коррупцией (7) и фальсификация выборов (7).

Среди других возможных причин опрошенные эксперты также называют узурпацию власти президентом и усиление авторитарных тенденций; отсутствие, затягивание или неэффективность реформ; популизм; реванш пророссийских сил; произвол и оторванность от народа чиновников.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива 12-18 ноября 2018 года провел опрос экспертов, посвященный оценке событий на Майдане, их последствий и уроков на будущее. Для сравнения используются результаты экспертного опроса «Четвертая годовщина Майдана», который Фонд «Демократические инициативы» проводил 15-18 ноября 2017 года; результаты экспертного опроса «Третья годовщина Майдана», проведенного 11-18 ноября 2016 года; экспертного опроса «Вторая годовщина Майдана», проведенного 15-18 ноября 2015 года, и экспертного опроса «Годовщина Майдана», проведенного 13-18 ноября 2014 года.

Как сообщал УНИАН ранее, эксперты считают, что большинство целей Майдана была достигнута.