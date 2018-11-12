Более 90% украинцев считают коррупцию серьезной проблемой страны - опрос

Способность кандидата в президенты победить коррупцию и привлечь к ответственности преступников украинцы отнесли к топ-5 факторов, на которые они будут обращать внимание при голосовании на выборах.

91% граждан Украины считают коррупцию серьезной проблемой государства, а 61% - убеждены в том, что это наиболее серьезная проблема, которая мешает развитию страны.

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Об этом говорится в обнародованных на сайте фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива результатах опроса, проведенного Фондом совместно с социологической службой Центра Разумкова.

«Лишь 4% опрошенных признают, что проблема коррупции существует, но она не слишком серьезная, а надуманной эту проблему считают 0,5%. За год, по сравнению с 2017 годом, осознание серьезности проблемы коррупции существенно возросло: в сентябре 2017 года самым серьезной проблемой коррупцию считали 44%, сейчас же - 61%; не слишком серьезной в 2017 году - 12%, сегодня - 4%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 61% опрошенных считают, что основная причина отсутствия положительных сдвигов в борьбе с коррупцией заключается в том, что те, кто с ней бороться, сами коррумпированы. Среди других веских причин: коррумпированность почти всегда остается безнаказанной (38%); отсутствие «сильной руки», которая навела бы порядок в обществе (31%); несовершенство законов, которые можно истолковать как угодно (28%).

«По сравнению с 2017 годом порядок значимости причин почти не изменился, однако еще больше возросла в весе причина коррумпированности тех, кто должен бороться с коррупцией (с 57% до 61%) и существенно уменьшились ссылки на то, что с помощью коррупции людям легче решать свои проблемы (с 19% до 11%)», - говорится в результатах опроса.

Вместе с тем исследования показывают, что 61% граждан считают, что коррупцию нельзя преодолеть только усилиями власти, а противоположного мнения придерживаются 26%.

«Этот показатель существенно отличается только на юге страны - там в способности власти убеждены 37%. Если сравнить с 2017 годом, уверенность людей в том, что власть не способна преодолеть коррупцию, существенно возросла - с 53 до 61%», - сообщили в Фонде.

Отмечается, что мнения респондентов разделились относительно того, можно ли считать коррупцию проявлением украинской ментальности. «38% считают, что коррупция является частью ментальности, а 46% - нет. Несколько иные результаты можно наблюдать в Центре - здесь количество тех, кто считает коррупцию частью ментальности, выше - 48%. При этом, чем моложе респонденты, тем чаще они называли коррупцию проявлением ментальности украинцев. Этот вопрос задавался в 2001 году, и тогда коррупцию считали проявлением украинской ментальности значительно меньше респондентов - 26%», - говорится в результатах опроса.

В то же время граждане поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции. Так, 55% респондентов считают, что прежде нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции, а еще 28% - считают, что преодолеть коррупцию можно путем устранения коррупционных рисков.

«Сторонники борьбы с коррупцией «через воспитание» явно в меньшинстве - 12%. При этом наименьшее количество сторонников репрессивных методов проживает на Востоке - 47%», - говорится в результатах опроса.

Большинство граждан уверены, что «дача взятки для решения вопроса, которое имеет существенное общественное значение или является важным для семьи респондента, не может быть оправданным».

«Однако доля лиц, которые готовы оправдать коррупционные действия для блага семьи выше: 17% считают, что ради блага семьи можно дать взятку, а в отношении общественного блага таких около 9%», - сообщили в Фонде.

Также сообщается, что обсуждение проблемы коррупции и ее решение будет иметь существенное влияние на будущую президентскую кампанию, поскольку способность кандидата победить коррупцию и привлечь к ответственности преступников респонденты отнесли в топ-5 факторов, на которые они будут обращать внимание при голосовании. При этом борьба с коррупцией попала в пятерку тем, о которых украинцы хотят услышать от кандидатов на предвыборных дебатах.

Справка. Общенациональный опрос населения Украины был проведен с 16 по 22 августа во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.