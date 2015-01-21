Лаврову советуют дождаться вызова в Гаагу для подтверждения военного присутствия РФ в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

"Господина Лаврова могут вызвать в Гаагский трибунал и показать эти доказательства. И спросить, почему он раньше их не видел и не знал", - сказал Лысенко.

Читайте такжеЛавров рассказал, что Россия ни под чем не подписывалась в Будапештском меморандумеКак сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, Лавров заявил, что Россия хотела бы получить "вещдоки" поставок российского оружия на Донбасс. "Доказательством будет предъявление вещественных доказательств, больше ничего. Если хотят вести серьезный разговор", - сказал Лавров.